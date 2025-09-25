রাবিতে টানা পঞ্চম দিন কর্মবিরতিতে শিক্ষকরা

সুভাত ডেস্ক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ডাকা কর্মবিরতি টানা পঞ্চম দিনের মতো চলছে। ক্লাস-পরীক্ষাসহ সব ধরনের প্রশাসনিক কার্যক্রম বর্জন করেছেন তারা। এতে পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ হয়ে শিক্ষার্থীরা সেশনজটের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর)ও পাঠদান কার্যক্রম থেকে বিরত রয়েছেন শিক্ষকরা।
আন্দোলনকারী শিক্ষকরা জানান, উপ-উপাচার্যকে লাঞ্ছনার সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির দাবি এবং পোষ্যকোটা পুনর্বহালের আদেশ স্থগিতের প্রতিবাদে তাদের কর্মসূচি অব্যাহত আছে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এ কর্মসূচি চলবে বলেও তারা ঘোষণা দেন।
অন্যদিকে, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বুধবার দুপুরে ৭ দিনের জন্য শাটডাউন কর্মসূচি স্থগিত করে কর্মস্থলে যোগ দিয়েছেন। তবে তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাবি আদায় না হলে পুনরায় আন্দোলনে নামবেন।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আন্দোলনকারী শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে এবং দ্রুত কর্মসূচি প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়েছে।
এদিকে, আন্দোলনের কারণে রাকসু নির্বাচনও স্থগিত হয়েছে। ফলে প্রার্থীদের প্রচারণা কার্যত বন্ধ রয়েছে। প্রার্থীরা জানান, পূজার ছুটি ও আন্দোলন শেষে পুনরায় প্রচারণা শুরু করবেন।
নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, পিছিয়ে যাওয়া নির্বাচনের নতুন আচরণবিধি কার্যকর হবে এবং আগামী ১৬ অক্টোবর রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।