রাজধানীর ধানমন্ডিতেও চারটি ককটেল বিস্ফোরণ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
রাজধানীর ধানমন্ডিতে ইবনে সিনা হাসপাতালের সামনে দুটি এবং মাইডাস সেন্টারের সামনে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আজ (সোমবার) সকাল আনুমানিক ৭টায় এই ৪ ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ডিএমপির ধানমন্ডি জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) শাহ মোস্তফা তারিকুজ্জামান জানান, এই ঘটনায় কোনো হতাহত নেই। আলামত ও সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
এর আগে ভোর রাতে রাজধানীর মিরপুরে অবস্থিত গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান শাখার সামনের রাস্তায় ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটানো হয। এ ছাড়া সকাল সাড়ে ৭টায় মোহাম্মদপুরে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রবর্তনার ভেতর ও সামনে দুইটি ককটেল নিক্ষেপ করে। এতে দুইটি ককটেল বিষ্ফোরিত হয়। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।