শনিবার, এপ্রিল ২৫, ২০২৬
রাউজানে সন্ত্রাসীদের গুলিতে যুবক নিহত

চট্টগ্রামের রাউজানে সন্ত্রাসীদের গুলিতে কাউসারুজ্জামান বাবলু (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন।

শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) দিবাগত রাত আনুমানিক ৩টার দিকে পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ঢালার মুখ এলাকায় আবুল নঈম সওদাগর বাড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত বাবলু ওই এলাকার আবুল কালাম সওদাগরের দ্বিতীয় ছেলে। তিনি দিনমজুরির পাশাপাশি বালু ও ইট সরবরাহের ঠিকাদারি কাজ করতেন বলে জানা গেছে।

পরিবার ও স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, শুক্রবার রাতে নানার বাড়ি থেকে দাওয়াত খেয়ে ফেরার পথে মামাতো ভাই পলিনকে সঙ্গে নেন বাবলু। বাড়ি ফেরার পথে ৮ থেকে ১০ জনের একটি সশস্ত্র দল তাদের গতিরোধ করে। হামলাকারীরা প্রথমে বাবলুকে মারধর করে এবং পরে খুব কাছ থেকে তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন এবং হামলাকারীরা দ্রুত পালিয়ে যায়।

স্থানীয়রা তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহতের বাবা আবুল কালাম সওদাগর অভিযোগ করে বলেন, পরিকল্পিতভাবে আমার ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে। কারণ ছেলে এলাকায় সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ায় আগে থেকেই হুমকি পেয়ে আসছিলেন।

রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাজেদুল ইসলাম বলেন, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পর বাবলুর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় অন্য কেউ আহত হয়নি বলে জানা গেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

