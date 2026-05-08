রহস্যময় আলোর রেখা!

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত সাগর উপকূলের আকাশে রহস্যময় আলোর ঝলকানি দেখা গেছে। সন্ধ্যার পর তীব্র আলোর রেখার ছবি ও ভিডিও অনেকেই মোবাইল ফোনে ধারণ করেছেন।
শুধু কক্সবাজার নয়, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, এমনকি পটুয়াখালী, বাগেরহাটসহ দক্ষিণের উপকূলীয় এলাকা থেকেও অনেকে এই উজ্জ্বল আলোর রেখা মোবাইল ফোনে ধারণ করেছেন।
নুসরাত সুলতানা নিজের ফেসবুকে ওই ভিডিও দিয়ে ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘সন্ধ্যার পরপরই আকাশে আজ এটা কী ছিল? কেউ বলতে পারবেন?’
সমির মল্লিক লিখেছেন, ‘মহাজাগতিক কিছু? কয়েক মিনিট আগে খাগড়াছড়ির দীঘিনালার আকাশে এটা দেখা গেছে। ধূমকেতুর সাদৃশ্য মনে হলো।’