মৃত্যু ছাড়া কিছু উপদেষ্টার কোনো সেফ এক্সিট নেই : সারজিস আলম

সুপ্রভাত ডেস্ক
অন্তর্বর্তী সরকারের কিছু উপদেষ্টার জন্য মৃত্যু ছাড়া কোনো সেফ এক্সিট নেই বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।
তিনি বলেছেন, ‘কিছু উপদেষ্টার মধ্যে দায়সারা মনোভাব দেখা যাচ্ছে। তারা কোনোভাবে দায়সারা দায়িত্ব পালন করে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেফ এক্সিট নিতে পারলেই হলো। এই দায়সারা দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অভ্যুত্থান-পরবর্তী একটি সরকার কাজ করতে পারে না। তারা এত শহীদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে ওখানে আছেন। তারা যদি এমনটা করে থাকেন, তাহলে দেশের মানুষের সামনে মুখ দেখাতে পারবেন না। যারা এ ধরনের চিন্তা করেন, তাদের জন্য মৃত্যু ছাড়া কোনো সেফ এক্সিট নেই। পৃথিবীর যে প্রান্তে যান, বাংলাদেশের মানুষ তাদের ধরবে।’
গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে নওগাঁয় এনসিপির জেলা শাখার সমন্বয় সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন তিনি। খবর টিবিএসের।
তিনি আরও বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন জাতীয় লীগ নামে একটি দলকে নিবন্ধন দিতে উঠেপড়ে লেগেছে, অথচ তাদের টয়লেটের পাশে ছোট্ট একটি ঘর ছাড়া কিছুই নেই। যেকোনো দলকে নিবন্ধন দিতে হলে আগের মতো নয়, সবকিছু যাচাই-বাছাই করেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।
আসন্ন নির্বাচনে এনসিপি কোনো দলের সঙ্গে জোট করবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে এনসিপির এই নেতা বলেন, ‘আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এনসিপি জোটবদ্ধভাবে কারও সঙ্গে নির্বাচন করবে কি না, সে বিষয়ে দলের প্রধানেরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন’।