মঙ্গলবার বাজারে আসছে ১০০ টাকার নতুন নোট

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বাজারে আসছে নতুন নকশার ১০০ টাকার নোট। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপত্যের ছবি স্থান পাওয়া এ নোট মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) প্রথমে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিস থেকে ইস্যু করা হবে। এরপর ধাপে ধাপে অন্যান্য শাখা থেকেও বিতরণ করা হবে।
এর আগে একই সিরিজে ১,০০০, ৫০ ও ২০ টাকার নতুন নোট চালু করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, বাকি মূল্যমানের নোটগুলোও পর্যায়ক্রমে চালু করা হবে।
নতুন নোটে যা থাকছে
গভর্নর আহসান হাবিব মনসুরের স্বাক্ষরিত ১৪০ মিমি × ৬২ মিমি আকারের এই নোটের সামনের অংশে থাকবে বাম পাশে বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদের ছবি এবং মাঝখানে জাতীয় ফুল শাপলার চিত্র। পেছনের অংশে থাকবে সুন্দরবনের দৃশ্য। নোটের মূল রঙ হবে নীল।
নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য
নোটটিতে থাকছে ১০টি আধুনিক নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য, যার মধ্যে রয়েছে-
• রঙ পরিবর্তনশীল ‘১০০’ সংখ্যা (সোনালি থেকে সবুজে রূপান্তরযোগ্য)
• নিরাপত্তা সুতা—লাল থেকে সবুজে পরিবর্তনশীল
• রয়েল বেঙ্গল টাইগারের জলছাপ
• দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য তিনটি উঁচু বিন্দু
• ইন্টাগ্লিও প্রিন্টিং, মাইক্রোপ্রিন্ট, সি-থ্রু ইমেজ ও UV সুরক্ষা ফিচার
নোটের দুই পাশে থাকা বিশেষ বার্নিশের কারণে এটি চকচকে হবে এবং দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।