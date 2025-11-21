ভূমিকম্প হলে নিজেকে রক্ষা করবেন যেভাবে

সুপ্রভাত ডেস্ক »
র।জধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। আজ শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল ১০টা ৩৮ মিনিট এ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস জানায়, ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৫। এ ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল নরসিংদী থেকে পশ্চিম দক্ষিণ-পশ্চিমে ১৪ কিলোমিটার দূরে। এর গভীরতা ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার।
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ভূমিকম্পটি শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল ১০টা ৩৮ মিনিট ২৬ সেকেন্ডে আঘাত হানে। ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭। এর কেন্দ্রস্থল ছিল নরসিংদীর মাধবদীতে।
ভূমিকম্পের ঝুঁকি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ। এ এমন এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় যে, যা কোনো সতর্কতা ছাড়াই মুহূর্তে বড় ধরনের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। অনেকে জানেন না ভূমিকম্পের মুহূর্তে কী করতে হবে। তবে আগাম প্রস্তুতি ও সচেতনতা থাকলে এর প্রভাব অনেকটাই কমানো সম্ভব। চলুন জেনে নেওয়া যাক ভূমিকম্প হলে কী করবেন।
১. ভূমিকম্পের সময় শান্ত ও সতর্ক থাকুন। এই সময় আতঙ্কিত হওয়া যাবে না। কারণ আতঙ্কিত হলে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করুন।
২. ভূমিকম্প হচ্ছে বুঝলে বা খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে ফাঁকা ও খালি জায়গায় আশ্রয় নিতে হবে। যদি ঘরের ভেতরে থাকেন, তাহলে শক্ত ও মজবুত আসবাবের নিচে আশ্রয় নিন এবং নড়াচড়া কম করুন। দেয়াল, জানালা, আলমারি, বৈদ্যুতিক তার ও কাঁচ থেকে দূরে থাকুন।
৩. বাইরে থাকলে খোলা জায়গায় যান। ভবন, গাছ, বৈদ্যুতিক খুঁটি ও অন্যান্য উঁচু স্থাপনা থেকে দূরে সরে যান। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ানো থেকে বিরত থাকুন, কারণ গাড়ি চলাচলের কারণে বিপদ হতে পারে।
৪. যদি গাড়ির মধ্যে থাকেন তাহলে গাড়ি থামিয়ে দিন এবং ভিতরে বসে থাকুন। ব্রিজ, ওভারপাস ও বিল্ডিংয়ের কাছাকাছি গাড়ি থামাবেন না।
ভূমিকম্পের পর করণীয়
১. পরিস্থিতি যাচাই করুন। চারপাশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন এবং আহত হলে চিকিৎসা নিন। গ্যাস লিক, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট বা পানির লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা, তা পরীক্ষা করুন।
২. আফটারশকের জন্য প্রস্তুত থাকুন। বড় ভূমিকম্পের পর বেশ কয়েকটি আফটারশক (পরবর্তী কম্পন) হতে পারে। তাই নিরাপদ স্থানে থাকুন।
৩. ভূমিকম্প নিয়ে গুজবে কান দেবেন না। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া যেকোনো ভুয়া সংবাদে বিশ্বাস না করে, সরকার ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার নির্দেশনা অনুসরণ করুন।
ভূমিকম্পের সময় নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও আগাম প্রস্তুতি ও সতর্কতা জীবন ও সম্পদের ক্ষতি অনেকটাই কমাতে পারে। তাই দেরি না করে এখনই সতর্ক হোন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিন।
সূত্র: বিবিসি বাংলা