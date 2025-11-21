ভূমিকম্পে আহতদের দেখতে ঢাকা মেডিকেলে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

সুপ্রভাত ডেস্ক »
সারাদেশের ভূমিকম্পে আহতদের দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে এসেছেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) দুপুর পৌনে ২টার দিকে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আহতদের আসেন তিনি।
এ সময় হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে আহতদের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং নরসিংদীতে নিহত শিশু এবং তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূর জাহান বেগম।
এ দিকে সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ঢাকা মেডিকেল এখন পর্যন্ত ৩৯ জন আহত এবং দুইজন ভর্তি এবং এক শিশু নিহত হয়েছে।