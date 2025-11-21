ভূমিকম্পের পর ফেসবুক পোস্টে যা বললেন তাসকিন

সুপ্রভাত ডেস্ক »
আজ সকালে ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে ঢাকা। মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যেই। মিরপুরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচের সময়ও সেখানে সবার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই টেস্ট সিরিজে দলের বাইরে থাকা পেসার তাসকিন আহমেদ ভূমিকম্পের পর নিজের অনুভূতির কথা তুলে ধরেছেন নিজের ফেসবুক পেজে।
ভুমিকম্পের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের অফিসিয়াল পেজে তাসকিন লিখেছেন, ‘এই ভূমিকম্প আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়… দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। আর আশ্রয় একমাত্র আল্লাহর কাছেই। আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুন।’
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টের তৃতীয় দিনের প্রথম সেশনের খেলা চলাকালীন ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে ঢাকা। যে কারণে খেলা বন্ধ ছিলো প্রায় মিনিট তিনেক।
ভূমিকম্পের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল মাঠেও। মাঠে থাকা সবার চোখেমুখে ছিল আতঙ্ক। গ্যালারি থেকে দর্শকরাও তাড়াহুড়ো করে নিচে নামতে থাকনে। বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা মাঠে থাকলেও ড্রেসিংরুমে থাকা আয়ারল্যান্ডের খেলোয়াড়রাও বাউন্ডারি লাইনে চলে আসেন।
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ভূমিকম্পটি শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল ১০টা ৩৮ মিনিট ২৬ সেকেন্ডে আঘাত হানে। ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭। এর কেন্দ্রস্থল ছিল নরসিংদীর মাধবদীতে।