ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলে আতঙ্কে মানুষ, ভবনের ছাদ ধস

সুপ্রভাত ডেস্ক »
নরসিংদীসহ সারাদেশে আজ শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকালে তীব্র ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। রিখটার স্কেলে ৫.৫ মাত্রার এই ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীতে। ভূমিকম্পের প্রবল ঝাঁকুনিতে নরসিংদী শহরের গাবতলী এলাকায় একটি নির্মাণাধীন ভবনের ছাদের অংশ ধসে পড়ে তিনজন পথচারী আহত হয়েছেন। তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।
তীব্র ঝাঁকুনি ও ক্ষয়ক্ষতি
সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটের দিকে এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। উৎপত্তিস্থলের নিকটবর্তী হওয়ায় নরসিংদী শহরে ঝাঁকুনি ছিল অনেক বেশি।
নরসিংদী শহরের বাসিন্দা এম আর মামুন বলেন, ‘ভূমিকম্পের সময় আমার তিন তলা ফ্ল্যাটে বিভিন্ন আসবাবপত্র মেঝেতে পড়ে যায়। কাঁচের গ্লাস ও প্লেট ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এসময় আমরা প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ে নিচে নেমে আসি।’
ফার্মেসি ব্যবসায়ী মোস্তাফিজুর রহমান জানান, এমন ভূমিকম্প আমার জীবনে কখনও দেখিনি। ভূমিকম্প হওয়ার সময় আমার দোকানের ওষুধের র্যাকগুলো প্রচণ্ডভাবে নড়তে থাকে এবং অধিকাংশ ওষুষধের প্যাকেট নিচে পড়ে যায়।
প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, নরসিংদী শহর, ঘোড়াশাল ছাড়াও জেলার বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্পের ফলে দেয়াল ফেটে গেছে এবং আরও কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।