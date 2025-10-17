ভয়াবহ বায়ুদূষণ : আমরা সতর্ক হচ্ছি না কেন

জলবায়ু পরিবর্তন ও জ্বালানি রূপান্তর নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক গবেষণা গোষ্ঠী জিরো কার্বন অ্যানালিটিকসের (জেডসিএ) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বায়ুদূষণের কারণে ২০২১ সালে বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সী ১৯ হাজারের বেশি শিশু মারা গেছে। সে হিসেবে প্রতি ঘণ্টায় মারা গেছে দুই শিশু। ‘স্ট্রাকচারাল ডিপেনডেন্সিস পারপেচুয়েট ডিসপ্রোপোরশনেট চাইল্ডহুড হেলথ বার্ডেন ফ্রম এয়ার পলিউশন’ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনটি বুধবার প্রকাশিত হয়।
প্রতিবেদনে বায়ুদূষণের দুটি প্রধান উৎস চিহ্নিত করা হয়েছে। গৃহস্থালি ও বাইরের পরিবেশের বায়ুদূষণ। বাংলাদেশে বায়ুদূষণজনিত বেশির ভাগ শিশুমৃত্যুর জন্য গৃহস্থালি উৎসকে দায়ী করা হয়েছে প্রতিবেদনে। এতে বলা হয়েছে, রান্নার ক্ষেত্রে পুরোপুরি পরিবেশবান্ধব জ্বালানির রূপান্তর ঘটানো গেলে বাংলাদেশে প্রতিবছর ১৬ হাজার ২৬৪টি শিশুর মৃত্যু রোধ করা যেত।
বাংলাদেশে নিউমোনিয়াুজাতীয় শ্বাসযন্ত্রের রোগে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের যত মৃত্যু হয়, তার ৪০ শতাংশের বেশি ক্ষেত্রে বায়ুদূষণ দায়ী বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।
২০২৪ সালের জানুয়ারিতে একটি দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, পরিবেশ অধিদপ্তরের হিসাবে দেশে মোট ৭ হাজার ৮৬টি ইটভাটা চালু আছে। এর মধ্যে ৪ হাজার ৫০৫ ইটভাটার পরিবেশ ছাড়পত্র নেই। অবশ্য বেসরকারি পর্যবেক্ষণ বলছে, দেশের বেশির ভাগ ইটভাটা নিয়মবহির্ভূতভাবে চলছে।
২০২৩ সালে বেসরকারি স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্রের (ক্যাপস) এক গবেষণায় দেখা যায়, বায়ুদূষণের পেছনে ইটভাটা ২৮ শতাংশ দায়ী।
ইটভাটার মতো শিল্প খাতের বায়ুদূষণের পাশাপাশি বাংলাদেশে গৃহস্থালি বায়ুদূষণের হারও খুব বেশি বলে জেডসিএর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, রান্নার পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে পিছিয়ে। কাঠ, গোবর ও কয়লার মতো কঠিন জ্বালানি পুড়িয়ে রান্না করার ফলে ঘরের ভেতর ঘন ধোঁয়া তৈরি হয়। বিশেষ করে গর্ভবতী নারী ও নবজাতকেরা দিনের বেশির ভাগ সময় ঘরে কাটানোয় তারা এই দূষণের সবচেয়ে বেশি শিকার হয়। এর ফলে জন্মসংক্রান্ত জটিলতা ও শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ছে।
দেশে বায়ুদূষণজনিত রোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিশুরা। বেশ কয়েক বছর ধরে শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা নিয়ে শিশুদের হাসপাতালে ভর্তির হার বেড়ে গেছে। বিশেষ করে নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস ও অ্যাজমা সমস্যা বেড়ে গেছে শিশুদের। যক্ষ্মার প্রবণতাও বাড়ছে। আগে নিয়মিত ব্যবহৃত স্বাভাবিক ওষুধে শিশুর রোগ সেরে যেত। এখন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে সারিয়ে তুলতে হচ্ছে। এসব খবর এলার্মিং। জলবায়ুজনিত কারণে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় শীর্ষে থাকা সত্বেও আমাদের মধ্যে সচেতনতার তীব্র অভাব আছে। সরকার তথা পরিবেশ অধিদপ্তরের খুব বেশি তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। পরিস্থতি আর কতটা খারাপ হলে সরকার তৎপর হবে জানি না।
ভয়াবহ বায়ুদূষণ : আমরা সতর্ক হচ্ছি না কেন
