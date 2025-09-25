ব্যাংকার্স ক্লাব চট্টগ্রামের ফ্যামিলি গেট টুগেদার কাল

সুভাত ডেস্ক
ব্যাংকার্স ক্লাব চট্টগ্রাম আয়োজিত ফ্যামিলি গেট টুগেদার আগামীকাল শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) নগরের কিং অব চিটাগাং-এ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।
এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মো. মকবুল হোসেন।
এ উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে এক প্রেস কনফারেন্স চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব ভবনে অবস্থিত ক্লাব কলেজিয়েটস হলে অনুষ্ঠিত হয়।
ব্যাংকার্স ক্লাব চট্টগ্রামের এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রোশাঙ্গীরের সভাপতিত্বে এই প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।
সভার সূচনায় ব্যাংকার্স ক্লাব চট্টগ্রামের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ফ্যামিলি গেট টুগেদার-২০২৫ এর আহবায়ক বিশিষ্ট ব্যাংকার কায়েস চৌধুরী লিখিত বক্তব্য তুলে ধরেন।
তিনি তাঁর বক্তব্যে ফ্যামিলি গেট টুগেদারকে ঘিরে ব্যাংকার্স ক্লাবের কার্যক্রম ও এর ধারাবাহিক কর্মসূচি বিশ্লেষণ করেন। তিনি ব্যাংকার ও তাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির পাশাপাশি সমাজিক দ্বায়বদ্ধতা ও দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা এবং সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাংকারদের ভুমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সেক্টরে ব্যাংকারদের গতিশীল কার্যক্রমের ওপর আলোকপাত করেন।
সভায় অন্যান্যদের মধ্যে ব্যাংকার্স ক্লাব চট্টগ্রামের নির্বাহী সদস্য বিশিষ্ট ব্যাংকার কিশলয় সেন, মো. রিয়াজউদ্দিন, শাহজাহান হায়দার, নাসরিন নাহার, ইরাম পাশা,জাহিদুল ইসলাম, জাহিদ হোসেন, এস এম ওয়াহিদ সাদেক পারভেজ, মো. ইশরাক কবির, ফারুক টিটো ও নাসির আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ব্যাংকার্স ক্লাব চট্টগ্রামের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ব্যাংকার ফ্যামিলি গেট টুগেদার-২০২৫ এর যুগ্ম আহবায়ক বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক মো. তৌফিকুল ইসলাম বাবু।
উল্লেখ্য, ব্যাংকার্স ফ্যামিলি গেট টুগেদার-২০২৫ উপলক্ষে আগামীকাল শুক্রবার বিকেল ৫টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত কিং অব চিটাগাং-এ চলবে মিলনমেলা। এতে প্রায় ১৬০০ ব্যাংকার পরিবার অংশ নেবেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বানিজ্যিক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকও যোগ দেবেন বলে জানা গেছে।