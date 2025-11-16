বোর্ড চ্যালেঞ্জ করে চট্টগ্রামে ফেল থেকে পাস ৩৯৩ শিক্ষার্থী

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চলতি বছরের উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার পুনর্নিরীক্ষণে ফলাফলে চট্টগ্রামে শিক্ষা বোর্ডে ফেল থেকে পাস হয়েছে ৩৯৩ শিক্ষার্থী। এছাড়া নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩২ শিক্ষার্থী।
রোববার (১৬ নভেম্বর) চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পারভেজ সাজ্জাদ চৌধুরী এ ফলাফল ঘোষণা করেন।
শিক্ষা বোর্ড জানায়, এবার পুনর্নিরীক্ষণের জন্য আবেদন করেছে ২৮ হাজার ৩৪১ শিক্ষার্থী। তারা মোট ১ লাখ ১০ হাজার ২২৯টি উত্তরপত্রের ফলাফল চ্যালেঞ্জ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা বোর্ড পুনর্বিবেচনা করে ফলাফল ঘোষণা করে।
এর আগে গত ১৬ অক্টোবর এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। এবার চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ছিল ৫২ দশমিক ৫৭। এছাড়া জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৬ হাজার ৯৭ জন।
চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীন চট্টগ্রাম ছাড়া কক্সবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলার শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেন। সব মিলিয়ে এবার পরীক্ষার্থী ছিলেন ১ লাখ ২ হাজার ৯৭০ জন। এর মধ্যে পাস করেছিল ৫৩ হাজার ৫৬০ জন।