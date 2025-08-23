বিশ্বকাপ ফুটবলের ড্র ৫ ডিসেম্বর

সুুপ্রভাত স্পোর্টস ডেস্ক »
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের ফুটবলের ড্র অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৫ ডিসেম্বর ওয়াশিংটনে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার এই ঘোষণা দিয়েছেন। সঙ্গে আবার মজা করে বলেন, সোনার ট্রফিটা তিনি কি নিজের কাছে রাখতে পারবেন? আসন্ন বিশ্বকাপ হবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোতে। ৪৮ দলের এই টুর্নামেন্টের ড্র হবে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে কেনেডি সেন্টারে। হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে ঘোষণা দেওয়ার সময় ট্রাম্পের পাশে ছিলেন ফিফা প্রধান জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো। ট্রাম্প বলেন, ‘এটা সবচেয়ে বড়, সম্ভবত খেলাধুলার সবচেয়ে বড় ইভেন্ট।’ ফিফা প্রেসিডেন্ট ইনফ্যান্তিনোর সঙ্গে বিলিয়নিয়ার ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ড্রয়ের তারিখ ঘোষণার সময় তিনি বিশ্বকাপ ট্রফি সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং ট্রাম্পকে সেটি হাতে ধরতেও দেন।
পরে ইনফ্যান্তিনো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে একটি বিশাল প্রতীকী টিকিট উপহার দেন-রো ১, সিট ১। ২০২৬ সালের ১৯ জুলাই নিউ জার্সির ইস্ট রাদারফোর্ডে মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ফাইনালের ওই টিকিট হাতে নেন ট্রাম্প ।