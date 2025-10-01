বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিসিবি পরিচালক হচ্ছেন আহসান ইকবাল চৌধুরী

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কাউন্সিলর আহসান ইকবাল চৌধুরী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিসিবি (বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড) পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক নির্বাচিত হচ্ছেন।
আগামী ৬ অক্টোবর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আজ বুধবার ছিল প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন।
দুপুর ১২টা পর্যন্ত ছিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ সময়। এর মধ্যে তামিম ইকবালসহ ১৬ জন পরিচালক প্রার্থী নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন।
এদের মধ্যে আছেন চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে মনোনীত মীর হেলাল উদ্দিন। এর ফলে চট্টগ্রাম বিভাগের কোটায় পরিচালক পদে বৈধ প্রার্থী আছেন ২ জন- চট্টগ্রাম বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কাউন্সিলর আহসান ইকবাল চৌধুরী ও কুমিল্লা জেলা ক্রীড়া সংস্থার কাউন্সিলর আসিফ আকবর। চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে অন্য আর কোনো প্রার্থী না থাকায় এই দুজন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন।
গত তিন মেয়াদে বিসিবিতে এই বিভাগের কোটায় পরিচালক ছিলেন আকরাম খান ও আজম নাসির।
এদিকে, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিনে বড় চমক ছিলেন তামিম ইকবাল। সাবেক এই অধিনায়কসহ বিএনপিপন্থী ক্রীড়া সংগঠকদের অনেকেই বিসিবি নির্বাচন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এ তালিকায় সাঈদ ইব্রাহিম আহমেদ, ইসরাফিল খসরু, সৈয়দ বোরহানুল ইসলাম এবং রফিকুল ইসলাম বাবুর মতো হেভিওয়েট প্রার্থিরাও আছেন।
যে ১৫ জন নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন
ক্যাটাগরি ১
মীর হেলাল উদ্দিন (চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থা)
তৌহিদ তারেক (পাবনা জেলা ক্রীড়া সংস্থা)
ক্যাটাগরি ২
তামিম ইকবাল (ওল্ড ডিওএইচএস)
রফিকুল ইসলাম বাবু (ইন্দিরা রোড ক্রীড়াচক্র)
মাসুদুজ্জামান (মোহামেডান)
সাঈদ ইব্রাহীম আহমেদ (ফেয়ার ফাইটার্স)
সৈয়দ বুরহান হোসেন পাপ্পু (তেজগাঁও ক্রিকেট একাডেমি)
ইসরাফিল খশরু (এক্সিউম ক্রিকেটার্স)
সাব্বির আহমেদ রুবেল (প্রগতি সেবা সংঘ)
অসিফ রাব্বানী (শাইনপুকুর)
ইয়াসির আব্বাস (আজাদ স্পোর্টিং)
ফাহিম সিনহা (সুর্যতরুণ)
সাইফুল ইসলাম সপু (গোপীবাগ ফ্রেন্ডস)
ওমর শরীফ মোহাম্মদ ইমরান (বাংলাদেশ বয়েজ)
ক্যাটাগরি ৩
সিরাজউদ্দিন আলমগীর (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)