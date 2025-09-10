বিদ্যুৎকেন্দ্রে যান্ত্রিক গোলযোগ, দেশব্যাপী লোডশেডিং

সুপ্রভাত ডেস্ক »
কারিগরি ত্রুটির কারণে বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ থাকায় সারা দেশে একাধিক স্থানে লোডশেডিং হচ্ছে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে বিপিডিবি।
বার্তায় বলা হয়, বেশ কয়েকটি বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র যান্ত্রিক ত্রুটিজনিত কারণে হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় দেশব্যাপী লোডশেডিং করতে হচ্ছে। আগামী ২ বা ৩ দিনের মধ্যে পরিস্থিতি উন্নতি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।
সাময়িক এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় পিডিবি দেশবাসীর সহযোগিতা কামনা করছে।
সূত্রে জানা যায়, কারিগরি ত্রুটির কবলে পড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর মধ্যে রয়েছে আদানি ও রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র।