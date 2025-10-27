বিএসসির ‘বাংলার প্রগতি’র যাত্রা শুরু

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের (বিএসসি) বহরে যুক্ত হওয়া বাল্ক জাহাজ ‘বাংলার প্রগতি’ বাণিজ্যিকভাবে যাত্রা ‍শুরু করেছে।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় চীনের জিংজিয়াং ইন্টারন্যাশনাল বার্থ থেকে প্রথম বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু করে জাহাজটি।

বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) কমোডর মাহমুদুল মালেক জানান, ‘বৃহস্পতিবার চীনের ইয়ার্ড থেকে জাহাজটি বুঝে নিয়েছি আমরা। বুঝে নেওয়ার পরপরই নতুন এই জাহাজ বিদেশি একটি প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। ভাড়া বাবদ প্রতিদিন ২০ হাজার মার্কিন ডলার পাবে বিএসসি। ‘বাংলার প্রগতি’ জাহাজটি চীনের জিংজিয়াং ইন্টারন্যাশনাল বার্থ থেকে যাত্রা করেছে।’

বিএসসি জানিয়েছে, ১৯৯ মিটার লম্বা, ৩৩ মিটার প্রস্থ, ১৮ মিটার গভীরতার ‘বাংলার প্রগতি’ জাহাজটি ৬৫ হাজার টন পণ্য পরিবহনে সক্ষম। জাহাজটির প্রধান ইঞ্জিন জার্মান লাইসেন্সের অধীনে নির্মিত, চীন সংযোজিত। পাম্প স্পেনের এবং কম্প্রেসার নরওয়ের। এরই মধ্যে জাহাজটির ট্রায়াল রান হয়েছে চীনে। জাহাজটির নির্মাণকালীন নাম ছিল ‌‘এসসিএল জেমিনি’। আগে মার্শাল আইল্যান্ডের পতাকা বহন করলেও এটি বাংলাদেশি পতাকা বহন করে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে

