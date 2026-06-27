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বায়েজিদ থেকে শটগান ও ৫ রাউন্ড কার্তুজসহ গ্রেপ্তার ২

সুপ্রভাত ডেস্ক »

চট্টগ্রাম নগরীর বায়েজিদ বোস্তামী থানা এলাকা থেকে একটি দেশীয় শটগান ও পাঁচ রাউন্ড কার্তুজসহ দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (২৬ জুন) রাতে বায়েজিদ বোস্তামী থানার কামরাবাদ এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তাররা হলেন— মো. তৌহিদুল ইসলাম সামির (২২) ও মো. আলমগীর হোসেন সজীব (২০)। তাদের মধ্যে তৌহিদুল ইসলাম বায়েজিদ বোস্তামী এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা এবং আলমগীর হোসেন কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার বাসিন্দা। তিনি বর্তমানে বায়েজিদ বোস্তামী এলাকার মীরপাড়ায় বসবাস করেন।

আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দামপাড়া পুলিশ লাইনসের মিডিয়া সেন্টারে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে অভিযানের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন সিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (উত্তর) মো. হাসান মোস্তফা স্বপন।

তিনি আরও বলেন, এ ঘটনায় অস্ত্র আইনে বায়েজিদ বোস্তামী থানায় একটি মামলা করা হয়েছে। শনিবার গ্রেপ্তারদের আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

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