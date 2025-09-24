কর্ণফুলী নদীকে কতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা যায় তার বুঝি প্রতিযোগিতা চলছে। দখল-দূষণ করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, এখন বালু তুলে নদীকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।
দীর্ঘদিন ধরে বেপরোয়াভাবে চলছে অবৈধ বালু উত্তোলন ও বেচাকেনা। রাজনৈতিক প্রভাবশালী মহলের ছত্রছায়ায় নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে উঠেছে অর্ধশতাধিক বালুমহাল। ড্রেজারুভলগেট দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার ঘনফুট বালু তোলা হচ্ছে। এতে নদী ও পরিবেশ মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়ছে। হুমকির মুখে পড়েছে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প, নদীর তীরবর্তী সড়ক, বসতি ও কৃষিজমি। প্রশাসন মাঝে মাঝে অভিযান ও জরিমানা করলেও প্রভাবশালী সিন্ডিকেটের কারণে এসব অবৈধ কর্মকাণ্ড থামছে না। প্রশাসনের দাবি, কর্ণফুলী নদীর বোয়ালখালী অংশে কোনো বৈধ বালুমহাল নেই। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের তালিকাতেও এ উপজেলায় কোনো অনুমোদিত বালুমহালের নাম নেই। অথচ দুইুতিন দশক ধরে চলছে অবৈধ বালু উত্তোলন ও ব্যবসা। সরকার এ খাত থেকে এক টাকা রাজস্বও পাচ্ছে না। বরং নদী, প্রকল্প ও পরিবেশ পড়ছে ভয়াবহ সংকটে।
প্রভাবশালী মহলের ছত্রছায়ায় নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে উঠেছে অর্ধশতাধিক বালুমহাল। ড্রেজারুভলগেট দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার ঘনফুট বালু তোলা হচ্ছে। এতে নদী ও পরিবেশ মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়ছে। হুমকির মুখে পড়েছে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প, নদীর তীরবর্তী সড়ক, বসতি ও কৃষিজমি। প্রশাসন মাঝে মাঝে অভিযান ও জরিমানা করলেও প্রভাবশালী সিন্ডিকেটের কারণে এসব অবৈধ কর্মকাণ্ড থামছে না। কর্ণফুলীর কালুরঘাট, চৌধুরীহাট, ফখিরাখালী ঘাট, চৌধুরী খালের মুখ, খরণদ্বীপুজ্যৈষ্ঠপুরা এলাকায় রয়েছে অন্তত ৩০ু৩৫টি বিক্রয়কেন্দ্র। প্রতিদিন এখান থেকে শত শত ট্রাক ও ট্রাক্টরে বালু পাচার হচ্ছে। শুধু নদী নয়, পাহাড়ি ছড়াগুলোও রেহাই পাচ্ছে না। জ্যৈষ্ঠপুরা ভাণ্ডালজুড়ি খাল ও বিভিন্ন ছড়া থেকে ট্রাক্টরে বালু তুলে বিক্রি করছেন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতারা সমঝোতার মাধ্যমে এ অবৈধ ব্যবসায় জড়িত।
অবৈধ বালু বাণিজ্যের কারণে কর্ণফুলী নদীর তীর ও বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সরকারের কোটি কোটি টাকার প্রকল্পও পড়ছে ঝুঁকিতে। অবৈধ বালু উত্তোলনকারীদের কঠোরভাবে দমানো না গেলে পরিবেশ এবং প্রকৃতির বিপর্যয় ঠেকানো কঠিন হবে।
বালু উত্তোলনের কারণে ক্ষতির মুখে কর্ণফুলী
কর্ণফুলী নদীকে কতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা যায় তার বুঝি প্রতিযোগিতা চলছে। দখল-দূষণ করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, এখন বালু তুলে নদীকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।