বৃহস্পতিবার, আগস্ট ৬, ২০২৬
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শৈল-সৈকত ও দেশগ্রাম

বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে পার্কভিউ হাসপাতাল

আমিলাইষে ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্পে ২ হাজার রোগীকে সেবা, বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ

সাতকানিয়া প্রতিনিধি >>

বন্যাদুর্গত মানুষের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে চট্টগ্রামের পার্কভিউ হাসপাতাল লিমিটেডের উদ্যোগে সাতকানিয়া উপজেলার ৫ নম্বর আমিলাইষ ইউনিয়নে দিনব্যাপী ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প ও বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

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বুধবার (৫ আগস্ট) সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত আমিলাইষ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এ চিকিৎসা ক্যাম্পে প্রায় দুই হাজার রোগীকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। একই সঙ্গে রোগীদের প্রয়োজনীয় ওষুধও বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আমিলাইষ ইউনিয়ন শাখার সার্বিক সহযোগিতায় আয়োজিত এ ক্যাম্পে মেডিসিন, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, ডায়াবেটিস, নাক-কান-গলা (ইএনটি), অর্থোপেডিক, ইউরোলজি, গাইনি, শিশু, চক্ষু, চর্ম ও যৌনরোগ এবং সার্জারি বিভাগের প্রায় ৩০ জন অভিজ্ঞ অধ্যাপক, বিশেষজ্ঞ ও সহযোগী চিকিৎসক চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন। ফলে এলাকার সাধারণ মানুষ একসঙ্গে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ পান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্কভিউ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ডা. এটিএম রেজাউল করিম। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মাওলানা কামাল উদ্দীন, আয়ুব আলী, রফিক উদ্দীন, মো. মোজাম্মেল হক, এস. এম. কামরুজ্জামান, মোহাম্মদ সাইয়েদ হাসান, মোহাম্মদ মিজান, মাওলানা খোরশেদুল আলম, মোহাম্মদ আবছার হোসেন, মোহাম্মদ নাঈম উদ্দিন, জয়নাল আবেদীন, গিয়াস উদ্দিনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

বক্তারা বলেন, সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পার্কভিউ হাসপাতালের এ মানবিক উদ্যোগ সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয়। তাঁরা ভবিষ্যতেও অসহায়, দুস্থ ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে থেকে এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

আয়োজকরা জানান, বন্যাদুর্গত মানুষের দোরগোড়ায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দিতেই এ মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। দিনব্যাপী এ কর্মসূচিতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। দূর-দূরান্ত থেকে আগত রোগীরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ গ্রহণের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ওষুধও বিনামূল্যে সংগ্রহ করেন।

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