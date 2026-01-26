ফটিকছড়িতে খালে মিলল তরুণের মরদেহ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলায় নিখোঁজের পাঁচ দিন পর রাজু মিয়া (১৯) নামে এক তরুণের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার ধর্মপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের খনকাইয়া খালে মরদেহটি ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। নিহত রাজু মিয়া ওই এলাকার দায়মুল্লাহ তালুকদার বাড়ির কবির হোসেনের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, গত ২১ জানুয়ারি রাতে রাজু মিয়া নিখোঁজ হন। এ ঘটনায় পরদিন ২২ জানুয়ারি রাজুর বাবা কবির হোসেন বাদী হয়ে ফটিকছড়ি থানায় একটি অপহরণ মামলা করেন। মামলায় রাজুর বোন জামাই ফিরোজ আহমেদকে প্রধান আসামি করা হয়।
মামলার এজাহার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাজু মিয়া প্রতিবেশী এক স্কুলছাত্রীকে পালিয়ে বিয়ে করেন। পরে বিষয়টি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বৈঠকের মাধ্যমে সমাধান করা হয়। ওই বৈঠকে উভয় পক্ষের মধ্যে আপস-মীমাংসা হলেও রাজুর বোন জামাই ফিরোজ আহমেদ এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি বলে অভিযোগ রয়েছে।
বৈঠকের কয়েক দিন পর ২১ জানুয়ারি রাতে অভিযুক্ত ফিরোজ আহমেদ রাজু মিয়াকে ঘর থেকে ডেকে বাইরে নিয়ে যান। পরে মামলায় উল্লিখিত অন্য বিবাদীদের সহযোগিতায় তাকে অপহরণ করা হয়। নিখোঁজের পাঁচ দিন পর সোমবার সকালে খনকাইয়া খাল থেকে রাজুর মরদেহ উদ্ধার হয়।
ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সেলিম বলেন, স্থানীয়দের মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে খনকাইয়া খাল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পরে নিহতের পরিবারের সদস্যরা এসে মরদেহটি শনাক্ত করেন। প্রাথমিকভাবে এটি হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে। অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।