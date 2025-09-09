প্রবাসীরাও আগামী নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন : ইসি সচিব

সুপ্রভাত ডেস্ক »
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রবাসীরা ভোট দিতে পারবেন বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। প্রবাসীদের ভোট দিতে নির্বাচন কমিশনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা আছে বলেও জানান তিনি।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে নিজ দপ্তরের সামনে এক সংক্ষিপ্ত ব্রিফিংয়ে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।
আখতার আহমেদ বলেন, প্রবাসীরা আগামী নির্বাচনে ভোট দেবেন, এইটুকু আমরা বলতে পারি ইনশাআল্লাহ। সেজন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা আছে। তবে কতদিন আগে তারা রেজিস্ট্রেশন করবেন, কতদিন পর্যন্ত তারা ভোটিংয়ের ব্যবস্থাটা করবেন এটার যে টেকনিক্যালিটিজ আছে ট্রল এর মাধ্যমে আমরা যথা সময় আপনাদের আপডেট করে দেব। যাতে আপনাদের মাধ্যমে প্রবাসীরাও জানতে পারেন।
তিনি আরও বলেন, আউট অফ কান্ট্রি ভোটিংয়ের ব্যাপারে আপনারা জানেন, আমরা দুটা প্লাটফর্ম করছি একটা হচ্ছে প্রবাসে বাংলাদেশি যারা আছেন এনআইডি ধারী তারা নিবন্ধন করবেন। আরেকটা হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরে যারা আছেন যারা নির্বাচন কাজের সংশ্লিষ্টতার সঙ্গে জড়িত বা আইনি হেফাজতে আছেন। ইনকান্ট্রি পোস্টাল ব্যালট সিস্টেমটা আমরা ইন্ট্রোডিউস করব। এর অ্যাপটা তৈরি করা হচ্ছে বা এর প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করা হচ্ছে। প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে এটা নিয়ে আমরা নিয়মিতভাবে ব্রিফিং করব।
রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব বলেন, নতুন ২২টি রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত সব কাগজপত্র একটি ব্রডশিটে সাজানো হচ্ছে, যা আগামীকাল কমিশনের কাছে জমা দেওয়া হবে। এরপর কমিশন এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।
দলীয় প্রতীক বরাদ্দের বিষয়ে তিনি বলেন, প্রতীক সংক্রান্ত একটা বিধিমালা সংশোধনের প্রস্তাব এখনো আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ উইংয়ে অপেক্ষমাণ আছে। আমরা আশা করছি এটা তাড়াতাড়ি আসবে। কারণ আমাদের রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের সঙ্গে প্রতীকের একটা সম্পর্ক আছে।