প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় কমাতে হবে : উপদেষ্টা ফাওজুল কবির

সুপ্রভাত ডেস্ক »

অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে প্রকল্প ব্যয় বেশি বলে মন্তব্য করেছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান। তিনি বলেছেন, বড় সমস্যা হলো আমাদের প্রকল্পের ব্যয় বেশি। আমাদের সড়ক নির্মাণ ব্যয় অন্য দেশের তুলনায় বেশি। এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর তুলনায়ও অনেক বেশি। প্রকল্প বাস্তবায়নে অনেক বিলম্ব হয়। বিলম্ব হলেই ব্যয় বাড়ে। আরও ব্যয় সাশ্রয়ী হতে হবে।

শনিবার (১৬ আগস্ট) ঢাকা-চট্টগ্রাম পাইপলাইন প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফাওজুল কবির খান বলেন, আমাদের শুধু ব্যয় বেশি এমনটা নয়, বিলম্বেও কাজ শেষ হয়। কোনো কোনো প্রকল্প ১৭-১৮ বছর ধরেও চলেছে। এসব প্রকল্প আমরা আর টানতে পারব না।

উপদেষ্টা বলেন, আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ খুব একটা নেই। কিছু প্রাকৃতিক গ্যাস ছিল। সেটাও ফুরিয়ে আসছে। এমনকি দুর্নীতি ও অপচয়ের কারণে আমরা সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারছি না। প্রকল্পগুলো নির্ধারিত সময়ে শেষ হয় না, ব্যয়ও বাড়ে। এসব থামাতে হবে।

বিপিসির চেয়ারম্যান আমিন উল আহসানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের প্রধান মেজর জেনারেল মু. হাসান-উজ-জামান, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরেন প্রকল্প পরিচালক কর্নেল সুলতান মাহমুদ খান।

