পূর্ব বাকলিয়ায় বিএনপির উঠান বৈঠক

গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আলহাজ মো. শামসুল আলম।
তিনি নগরের ১৮ নম্বর পূর্ব বাকলিয়া এ ইউনিটে এক উঠান বৈঠকে অংশ নিয়ে এ কথা বলেন।
বৈঠকে তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কর্তৃক জাতির সামনে উপস্থাপিত ৩১ দফা জাতীয় পুনর্গঠন কর্মসূচি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন।
তিনি আরও বলেন, ৩১ দফা ঘোষণার মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া, প্রশাসনে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি ও দমননীতির অবসান ঘটানো।
বৈঠকে স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মী ও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ অংশ নেন এবং এলাকার জনগণের সমস্যাবলি তুলে ধরেন।
উঠান বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন ১৮ নম্বর পূর্ব বাকলিয়া ওয়ার্ড বিএনপির সদস্য সচিব আলী আজগর। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক কমিশনার আলহাজ্ব মো. তৈয়ব, ৩৩ নম্বর ফিরিঙ্গি বাজার ওয়ার্ড বিএনপি’র সাবেক সভাপতি আক্তার খান।
এছাড়াও ওয়ার্ড বিএনপি’র আহবায়ক কমিটির যুগ্স সম্পাদক হাজি মোহাম্মদ হারুন, যুগ্ম সম্পাদক মো. আব্দুল আজিজ, আহবায়ক কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আলমগীর, সিরাজ কোম্পানি, আব্দুল মান্নান, এডভোকেট সাহেদ, আমির হোসেন সওদাগর, ফার্নিচার সমতির সভাপতি মজিবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মো. সুমন, মো. আবু , লোকমান, মো. ছগির, জানে আলম রাজামিয়া বক্তব্য রাখেন।
এতে আরো উপস্থিত ছিলেন যুবদল নেতা ওমর ফারুক, সাইফুল, সানাউল্লাহ, সাজ্জাদ, লিটন, হাসান, ইউনুস, সেকান্দার ওসমান, জিয়া, জামাল,ফরিদ, আজমাইন, মহিলা দলের নেত্রী কামরুন্নেসা মহিলা, ছাত্রদল নেতা আসিফ প্রমুখ। বিজ্ঞপ্তি