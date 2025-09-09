পাঁচ মাছ ব্যবসায়ী নিহত হওয়ার মামলার প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামের আকবর শাহ থানার সিটি গেট এলাকায় দ্রুতগতির পিকআপের ধাক্কায় পাঁচ মাছ ব্যবসায়ী নিহত হওয়ার মামলার প্রধান আসামি চালক সিয়াম খানকে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাব।

মঙ্গলবার (৯ আগস্ট) ভোররাতে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা বিসিক শিল্প এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে র‍্যাবের চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জ ইউনিট।

র‌্যাব জানায়, গত ১৮ আগস্ট ভোরে মাছ ব্যবসায়ীরা সীতাকুণ্ড উপজেলার ফৌজদারহাট থেকে একটি পিকআপে চট্টগ্রাম নগরের ফিশারিঘাটে যাচ্ছিলেন। ভোর পাঁচটার দিকে সিটি গেট এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগতির আরেকটি পিকআপ তাদের গাড়িকে ধাক্কা মারে। এতে ঘটনাস্থলেই গুরুতর আহত হন পাঁচজন মাছ ব্যবসায়ী। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার পর চালক সিয়াম খান পিকআপ ফেলে রেখে পালিয়ে যান। নিহতদের স্বজনরা ওই দিনই তার বিরুদ্ধে আকবর শাহ থানায় মামলা করেন

চট্টগ্রাম র‍্যাবের সিনিয়র সহকারী পরিচালক এ আর এম মোজাফফর হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‌্যাব জানতে পারি, সিয়াম নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় অবস্থান করছেন। পরে সেখানে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চট্টগ্রামের আকবর শাহ থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

