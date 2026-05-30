শনিবার, মে ৩০, ২০২৬
পটিয়ায় ২৭০০ পিস ইয়াবাসহ স্বামী-স্ত্রী গ্রেপ্তার

সুপ্রভাত ডেস্ক

চট্টগ্রামের পটিয়ায় ঈদের ছুটিতে মাদক পাচারের সময় ২ হাজার ৭০০ পিস ইয়াবাসহ এক রোহিঙ্গা স্বামী-স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

শুক্রবার (২৯ মে) রাত সাড়ে ৮টার সময় উপজেলার চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পশ্চিম পাশে মুজাফফরাবাদ কলেজের বিপরীতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তাররা হলেন মো. জানে আলম (২৬) ও তার স্ত্রী সুফাইরা বেগম (২৪)। তারা কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার লেদা পুরাতন রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের বাসিন্দা।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চট্টগ্রামমুখী ‘ঈগল ওয়ান’ নামের একটি যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় বাসের যাত্রী আসনে বসা ওই দম্পতির দেহ তল্লাশি করে তাদের হেফাজত থেকে ২ হাজার ৭০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। পরে উদ্ধার করা ইয়াবা জব্দ করে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউল হক বলেন, ২ হাজার ৭০০ পিস ইয়াবাসহ এক রোহিঙ্গা দম্পতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এক সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) বাদী হয়ে পটিয়া থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করেছেন।

তিনি আরও বলেন, গ্রেপ্তার দুজনকে আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে আদালতে পাঠানো হবে।

