পটিয়ার উজ্জ্বল হত্যা মামলার প্রধান আসামি শান্ত মহাজন গ্রেপ্তার

সুপ্রভাত ডেস্ক »

চট্টগ্রামের পটিয়া থানার আলোচিত উজ্জ্বল দে হত্যা মামলার প্রধান আসামি শান্ত মহাজনকে (২১) গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাব।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলার তেতুলতলা মোড় এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার হয়। শান্ত মহাজন পটিয়ার দক্ষিণ ভূর্ষি গ্রামের বাসু দেব মহাজনের ছেলে।

র‌্যাব জানায়, গত ১ জুলাই উজ্জ্বল হত্যাকাণ্ডে দায়ের হওয়া মামলার প্রধান আসামি ছিলেন শান্ত। ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক ছিলেন। পরবর্তী সময়ে খবর পেয়ে নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

চট্টগ্রাম র‍্যাবের সিনিয়র সহকারী পরিচালক এ আর এম মোজাফফর হোসেন বলেন, গ্রেপ্তারের পর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আসামি শান্ত মহাজনকে পটিয়া থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

