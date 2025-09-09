নেপালে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের জরুরি বার্তা দিল দূতাবাস

সুপ্রভাত ডেস্ক »
জরুরি নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে নেপালে অবস্থানরত সব বাংলাদেশি নাগরিককে ঘর বা হোটেলে অবস্থান করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) নেপালের বাংলাদেশ দূতাবাস এক বার্তায় এ অনুরোধ করেছে।
বার্তায় বলা হয়েছে, জরুরি নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে নেপালে অবস্থানরত সব বাংলাদেশি নাগরিককে ঘর বা হোটেলে অবস্থান করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশি নাগরিকদের নেপাল ভ্রমণ না করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
এ ছাড়া, যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে নিচের নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।
মো. সাদেক- +৯৭৭ ৯৮০৩৮৭২৭৫৯
সারদা- +৯৭৭ ৯৮৫১১২৮৩৮১