নিষেধাজ্ঞা শেষে সকাল থেকে ঢাবি ক্যাম্পাসে স্বাভাবিক প্রবেশ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
ডাকসু নির্বাচনকে ঘিরে আরোপিত ৩৪ ঘণ্টার প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা আজ (বুধবার) সকাল ৬টা থেকে উঠে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সোমবার রাত ৮টা থেকে শুরু হওয়া এ নিষেধাজ্ঞার কারণে টানা দেড় দিন সাধারণ মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারেননি। তবে সকাল থেকে ফের সাধারণ মানুষজন ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারছেন। যানবাহন চলাচলও করছে সীমিত পরিসরে।
শাহবাগ, দোয়েল চত্বর, ফুলার রোড, শিববাড়ি ক্রসিং, নীলক্ষেত, উদয়ন স্কুল ও পলাশী গেট দিয়ে আবারও স্বাভাবিকভাবে মানুষের যাতায়াত শুরু হয়েছে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাশাপাশি স্থানীয় পথচারী ও বহিরাগতরাও প্রবেশ করছেন। একই সঙ্গে যান চলাচলও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়েছে।
এর আগে নিষেধাজ্ঞা চলাকালে কেবল বৈধ পরিচয়পত্রধারী শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিকারযুক্ত যানবাহন, অ্যাম্বুলেন্স, সাংবাদিক ও জরুরি সেবার গাড়ি প্রবেশ করতে পারত। অন্য সবাইকে প্রবেশমুখ থেকে ফেরত পাঠানো হত।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা জানিয়েছেন, ডাকসু নির্বাচনকালীন যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতেই এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।
প্রসঙ্গত, দীর্ঘ ৬ বছর পর গতকাল অনুষ্ঠিত হয়েছে মিনি পার্লামেন্ট খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টি কেন্দ্রে ৮১০টি বুথে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে বিপুলসংখ্যক ভোটের ব্যবধানে শীর্ষ তিনটি পদেই বিজয়ী হয়েছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা। ভিপি (সহসভাপতি) পদে নির্বাচিত হয়েছেন মো. আবু সাদিক (সাদিক কায়েম)। সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে জয়ী হয়েছেন এস এম ফরহাদ এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে নির্বাচিত হয়েছেন মহিউদ্দিন খান।