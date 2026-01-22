নির্বাচনে সেনাবাহিনী সর্বাত্মক সহযোগিতা দেবে: সেনাপ্রধান

সুপ্রভাত ডেস্ক »
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে সেনাবাহিনীর সর্বাত্মক সহযোগিতার কথা তুলে ধরেছেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।
তিনি বলেছেন, “জাতির প্রত্যাশিত অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে।”
সেনাসদস্যদের দায়িত্ব পালনে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ জন্য দিকনির্দেশনাও দিয়েছেন তিনি।
বৃহস্পতিবার দুপুরে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে মতবিনিময় সভায় এসব দিক নির্দেশনা দেন সেনাপ্রধান। সভার বিষয়ে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের ফেইসবুকে পেইজে বিকালে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।
চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকের স্টাফ অফিসার ও সহকারী কমিশনার মো. মঈনুল হাসান সংবাদ বিজ্ঞপ্তির বিষয়টি বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে নিশ্চিত করেন।
মতবিনিময় সভায় চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার জনাব মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা নির্বাচন ও গণভোট ঘিরে চট্টগ্রাম জেলার সার্বিক প্রস্তুতি ও চ্যালেঞ্জ ‘পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে’ তুলে ধরেন।
সভায় চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার মো. জিয়াউদ্দীন, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি) কমিশনার হাসিব আজিজ, চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি মো. আহসান হাবীব পলাশ ও পুলিশ সুপার মোহাম্মাদ নাজির আহমেদ খাঁন উপস্থিত ছিলেন।
এ ছাড়া সভায় তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারসহ বিভাগীয়, জেলা প্রশাসনের এবং সামরিক বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন