নিজ বাসভবনে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর ওপর হামলা, গ্রেপ্তার ১

সুপ্রভাত ডেস্ক »
দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তকে নিজ বাসভবনে সজোরে চড় এবং শারীরিকভাবে নিগ্রহ করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশ। আজ বুধবার সকালে দিল্লির সিভিল লাইন্স এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে ঘটেছে এ ঘটনা।
এক প্রতিবেদনে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ফার্স্টপোস্ট জানিয়েছে, বুধবার সকালে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে চলছিল ‘জন সুনওয়াই’ বা জনতার অভাব অভিযোগ শোনার সেশন। সে সময়েই ৩০ থেকে ৩৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তি সোজা রেখা গুপ্তার কাছাকাছি গিয়ে একটি কাগজ দেয়, এবং তারপরই তাকে সজোরে চপোটাঘাত করে এবং চুলের মুঠি ধরে। এ সময় চিৎকার করে মুখ্যমন্ত্রীকে গালিগালাজ করছিল সে।
হামলাকারী ওই ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু কাগজ উদ্ধার করা হয়েছে। সেগুলোতে কী লেখা আছে, জানা যায়নি তবে সূত্রের বরাতে জানা গেছে হামলার আগে মুখ্যমন্ত্রীকে যে কাগজ সে দিয়েছিল এবং যে কাগজ তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, সেগুলো আদালত সম্পর্কিত।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আইএনএস জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তকে চপোটাঘাত ও চুলের মুঠি ধরার পাশাপাশি তার মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাতও করেছে ওই ব্যক্তি। বিজেপিও একই অভিযোগ করেছে। বিজেপির দিল্লি শাখার প্রেসিডেন্ট বীরেন্দ্র সাচদেব এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।
গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম-পরিচয় উল্লেখ করেনি দিল্লি পুলিশ।