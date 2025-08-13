নাফ নদী থেকে নৌকাসহ ৫ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

সুপ্রভাত ডেস্ক »
কক্সবাজারের টেকনাফের নাফ নদী থেকে একটি নৌকাসহ বাংলাদেশী পাঁচ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির সদস্যরা।
বুধবার (১৩ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৮টার বঙ্গোপসাগরের নাফ নদীর মোহনা নাইক্ষ্যংদিয়ার কাছাকাছি এলাকা থেকে তাদের ধরে নিয়ে যায়।
ধরে নিয়ে যাওয়া জেলেরা হলেন- কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার সাবারং ইউনিয়নের শাহ পরীর দ্বীপ জালিয়া পাড়া গ্রামের আলী আহমদের ছেলে ইলিয়াস, ইলিয়াসের ছেলে আক্কল আলী ও নুর হোসেন, কালু মিয়ার ছেলে সাবের হোসেন এবং নুর হোসেনের ছেলে সাইফুল ইসলাম।
একটি নৌকাযোগে নাফ নদের মোহনায় ছোট্ট জাল নিয়ে মাছ ধরতে যান পাঁচ জেলে।
ওই সময় আরাকান আর্মির সদস্যরা স্পিডবোট যোগে এসে অস্ত্রের মুখে এদের ধরে নিয়ে যায় বলে জানান শাহপরীর দ্বীপ জালিয়াপাড়ার জেলে সমিতির সভাপতি আবদুল গনি।
ধরে নিয়ে যাওয়া জেলেদের বিষয়ে খোঁজখবর নেয়ার কথা জানিয়েছেন টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহসান উদ্দিন।