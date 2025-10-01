নানা আয়োজনে ব্রেস্ট ক্যান্সার সচেতনতা মাস উদ্বোধন

সুপ্রভাত ডেস্ক »
ব্রেস্ট ক্যান্সার সচেতনতা মাস উদযাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানমালা জাঁকজমকপূর্ণভাবে চট্টগ্রামে শুরু হয়েছে।
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ছাড়াও এই সচেতনতা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছে বেসরকারি চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠান সিএসসিআর এবং ¯œাতকোত্তর সার্জিকাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পিজিএস একাডেমিয়া।
আজ বুধবার (১ অক্টোবর) সকাল ১১টায় সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এক শোভাযাত্রার মাধ্যমে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। শোভাযাত্রাটি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে যাত্রা শুরু করে জিইসি মোড়স্থ বিএমএ ভবনে শেষ হয়।
শাভাযাত্রায় অংশ নেন দৈনিক আজাদী সম্পাদক এম এ মালেক, দৈনিক পূর্বকোণ সম্পাদক ডা. ম. রমিজ উদ্দিন চৌধুরী, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. জসিম উদ্দিন, উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক আব্দুর রব, সিএসসিআর এর চেয়ারম্যান ডা. খুরশীদ জামিল চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. মোরসেদুল করিম চৌধুরী, পিজিএস একাডেমিয়ার চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. খন্দকার এ. কে আজাদ, দৈনিক প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক বিশ^জিত চৌধুরী, অধ্যাপক ডা. মো. মঞ্জুরুল ইসলাম, অধ্যাপক ডা. গোফরানুল হক, অধ্যাপক ডা. ইমরান বিন ইউনুস, অধ্যাপক ডা. এস.এম. তারেক, দৈনিক আজাদীর প্রধান বার্তা সম্পাদক হাসান আকবর, অধ্যাপক ডা. সৈয়দ আহমদ, ডা. একরামুল হক, অধ্যাপক ডা. সাজ্জাদ মো. ইউসুফ, ডা. সাকেরা আহমেদ, ডা. নাজমা মাহবুব, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শিক্ষক, চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা-কর্মচারী, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের সদস্যবৃন্দ, সিএসসিআর এবং পিজিএস একাডেমিয়ার সদস্যবৃন্দ এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সদস্যবৃন্দ।
দুপুর ০১:৩০ মিনিটে বিনামূল্যে ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং ও কনসালটেশন কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সিএসসিআর এর কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সিএসসিআর এর চেয়ারম্যান ডা. খুরশীদ জামিল চৌধুরী’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিএসসিআর এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. মোরসেদুল করিম চৌধুরী।
এ কার্যক্রমের আওতায় অক্টোবর মাসব্যাপী প্রতি শনিবার, সোমবার ও বুধবার বিকাল ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত বিনামূল্যে ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং ও কনসালটেশন কার্যক্রম চলবে। এই কার্যক্রমে নিবন্ধিত রোগীদের প্রয়োজনীয় পরীক্ষাসমূহের শতকরা ৫০ ভাগ ছাড় দেওয়া হবে।
নিবন্ধনের জন্য সিএসসিআর এর ২য় তলায় অবস্থিত হেল্প ডেস্কে যোগাযোগ করতে হবে।
স্ক্রিনিং কার্যক্রমের প্রথম দিনে আজ ১ অক্টোবর সর্বমোট ৩৫ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। ডাঃ সায়রা বানু শিউলি এর নেতৃত্বে ৫ (পাঁচ) সদস্যের চিকিৎসক দল এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, ব্রেস্ট ক্যান্সার সচেতনতার এই ধরনের উদ্যোগ ইতোপূর্বে গ্রহণ করা হয় নাই। তিনি বলেন, এ ধরনের সচেতনতা শুধুমাত্র নারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। পুরুষদেরও পূর্ণমাত্রায় নারীদের পাশে থেকে ব্রেস্ট ক্যান্সার রোধে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। সচেতনতা মাস উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী চট্টগ্রামে যে বিশাল কর্মকান্ড শুরু হয়েছে সেটা সারা দেশের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।