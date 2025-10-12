নতুন জনপ্রশাসন সচিব : আমার বিশ্বাস মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তারা নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করবেন

সুপ্রভাত ডেস্ক »
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নতুন সিনিয়র সচিব মো. এহছানুল হক বলেছেন, আমাদের যারা মাঠ প্রশাসনে আছেন, আমার বিশ্বাস তারা অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে এই দায়িত্ব পালন করবেন। সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমার। এই দায়িত্ব আমি নিলাম।
রোববার (১২ অক্টোবর) দুপুরে মন্ত্রণালয়ে যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
সামনে জাতীয় নির্বাচনে আপনি মাঠ প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আছেন। এটাকে কি চ্যালেঞ্জ মনে করছেন? এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, আমাদের প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশ হলো, এটা একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হবে। নির্বাচনকালীন আমরা নির্বাচন কমিশনের অধীনে চাকরি করবো।
নির্বাচনের আগে ডিসি ও ইউএনও পদে পরিবর্তন আসবে কি না? জানতে চাইলে এহছানুল হক বলেন, ‘আসলে এটা নিয়ে আমার নীতি নির্ধারণী মহলের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এর আগে কিছু বলতে পারছি না।’