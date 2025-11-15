দ্রুততম সেঞ্চুরি সোহানের, বাংলাদেশের শুভ সূচনা

রাইজিং স্টার এশিয়া কাপ
সুুপ্রভাত স্পোর্টস ডেস্ক »
রাইজিং স্টারদের এশিয়া কাপে আগেরদিন ৩২ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন ভারতের বৈভব সূর্যবংশি। গতকাল (১৫ নভেম্বর) হংকং চায়নার বোলারদের বেধড়ক পিটিয়ে ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করলেন বাংলাদেশ ‘এ’ দলের হাবিবুর রহমান সোহান। যা বাংলাদেশের ইতিহাসের দ্রুততম টি-টোয়েন্টি সেঞ্চুরি। শনিবার সকালে কাতারের দোহায় উদীয়মান ক্রিকেটারদের এশিয়া কাপে হংকং চায়নার বিরুদ্ধে ৮ বাউন্ডারি ও ১০ ছক্কায় অপরাজিত ১০০ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন সোহান। তার এই মারকুটে ইনিংসে ভর করেই ৮ উইকেটে জয় পেয়েছে লাল সবুজের প্রতিনিধিরা। ১৬৮ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১১ ওভারে ২ উইকেট হারিয়েই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই তাণ্ডব চালাতে শুরু করেন সোহান। ইনিংসের প্রথম ওভারেই হাঁকান ৩ ছক্কা। পরের ওভারে ৩ চার ও ১ ছক্কা। পাওয়ার প্লেতে (প্রথম ৬ ওভার) বাংলাদেশের বোর্ডে জমা হয় বিনা উইকেটে ১০৭ রান। এই ধ্বংসলীলা চলতে থাকে ম্যাচ জয়ের আগ পর্যন্ত। পাওয়ার প্লের পর জিসান আলম ২০ রান করে আউট হন। ১১১ রানে পতন হয় বাংলাদেশের প্রথম উইকেটের। নতুন ব্যাটার জাওয়াদ আবরার ফিরে যান পরের ওভারেই, মাত্র ২ রান করে। তাতে অবশ্য বাংলাদেশের জয় কিংবা সোহানের দ্রুততম সেঞ্চুরি কোনোটিই পেতে কোনো সমস্যা হয়নি। ১১তম ওভারের প্রথম বলে সিঙ্গেল নিয়ে তিনি সেঞ্চুরি পূরণ করেন। ১৪ বলে হাফ সেঞ্চুরি পূরণ করেছিলেন তিনি। তখনও জয়ের জন্য ২৮ রানের দরকার ছিল। পরের ৫ বলে সোহানের রূপ ধারণ করলেন অধিনায়ক আকবর আলী। কিঞ্চিত শাহকে পাঁচ বলে টানা পাঁচ ছক্কা হাঁকিয়ে দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দিয়ে ১৩ বলে ৪১ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। এর আগে, টস জয়ী বাংলাদেশ অধিনায়কের আমন্ত্রণে ব্যাট করতে নেমে ৮ উইকেটে ১৬৭ রানের সংগ্রহ দাঁড় করায় হংকং চায়না। সর্বোচ্চ ৪৯ বলে ৬৯ রান করেন বাবর হায়াত। অধিনায়ক ইয়াসিম মুর্তজা করেন ২২ বলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪০ রান। শেষদিকে ৪ বলে ২০ রান করেন কিঞ্চিত শাহ। বাংলাদেশের হয়ে জোড়া উইকেট শিকার করেছেন রিপন মন্ডল ও মেহরব হাসান। একটি উইকেট আব্দুল গাফফার সাকলাইনের ঝুলিতে। বাকি ৩টি রানআউট।