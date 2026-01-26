দেশ ছাড়ার গুজবের মধ্যেই সকাল সকাল বিসিবিতে হাজির বুলবুল

সুপ্রভাত ডেস্ক »
গতকাল সন্ধ্যা থেকেই গুঞ্জন অস্ট্রেলিয়াতে যাচ্ছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। রাতভরও ক্রিকেটাঙ্গন বেশ সরগরম ছিল, দেশ ছেড়ে গেছেন বুলবুল। তবে বিসিবির একাধিক পরিচালক নিশ্চিত করেছিলেন দেশেই আছেন বুলবুল।
গতকাল ঢাকা পোস্টকেও বুলবুল নিজেই বলেছিলেন, ‘দেশেই আছেন, কোথাও যাচ্ছেন না তিনি। কোনো পরিকল্পনায় হয়নি যাওয়ার।’
এরপর আজ (সোমবার) সকাল এগারোটা নাগাদ বিসিবিতে হাজির হয়েছেন বিসিবি সভাপতি। এ সময় শের-ই-বাংলায় মাঠের চারপাশে পায়চারি করতে দেখা যায় তাকে। পরে রুটিন অফিসিয়াল কাজেও যোগ দিতে দেখা গেছে তাকে।
প্রসঙ্গত, পূর্ণ মেয়াদে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে কঠিন সময় পার করছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। নিরাপত্তা শঙ্কার কথা জানিয়ে ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল বাংলাদেশ। আইসিসি বিসিবির দাবি মেনে না নিয়ে বাংলাদেশের জায়গায় স্কটল্যান্ডকে বিশ্বকাপে অন্তর্ভুক্ত করেছে।
যে কারণে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশ দলের। এর মধ্যে বিসিবির অন্দরেও চলছে অস্থিরতা। বোর্ড পরিচালকদের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে ফিক্সিংয়ে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। তিনি অডিট কমিটি থেকে পদত্যাগও করেছেন। আরেক বিসিবি পরিচালক ইশতিয়াক সাদেক পদত্যাগ করেছেন। বিসিবির এমন টালমাটাল পরিস্থিতিতে বুলবুলের দেশ ছাড়ার গুঞ্জন ওঠে।