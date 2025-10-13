দেশে প্রতি ১০ জনে একজন নারী স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত

সুপ্রভাত ডেস্ক »
দেশে বর্তমানে প্রতি ১০ জন নারীর মধ্যে অন্তত একজন জীবদ্দশায় স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা গেলে এই রোগ থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত ‘স্তন ক্যান্সার সচেতনতা মাস ২০২৫’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় এ তথ্য তুলে ধরা হয়।
সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম, বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমান। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. আবু জাফর। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারির পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীনসহ আরও অনেকে।
সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম বলেন, স্তন ক্যান্সার এখন শুধু শহরের নয়, গ্রামাঞ্চলের নারীদেরও এক নীরব হুমকি। সময়মতো পরীক্ষা ও সচেতনতা থাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ক্যান্সার প্রতিরোধযোগ্য।
তিনি আরও বলেন, গ্রামীণ পর্যায়ে নারীস্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে এনজিও ও স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্পৃক্ত করতে হবে। প্রতিটি ইউনিয়নে নারী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে স্তন ক্যান্সার বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও স্ক্রিনিং কার্যক্রম চালুর ওপরও তিনি জোর দেন।