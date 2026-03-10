দুই জেলায় নতুন পুলিশ সুপার

সুপ্রভাত ডেস্ক »

দেশের দুই জেলায় নতুন পুলিশ সুপার নিয়োগ করেছে সরকার। মঙ্গলবার (১০ মার্চ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ শাখা থেকে এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে স্বাক্ষর করেছেন উপসচিব তৌছিফ আহমেদ।

অপরদিকে হবিগঞ্জের পুলিশ সুপার মোছা. ইয়াছমিন খাতুনকে পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার এবং চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলামকে এসবিতে বদলি করা হয়েছে।

