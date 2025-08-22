দায়মুক্তি পেলেন থাইল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রা

সুপ্রভাত ডেস্ক »

রাজ পরিবারকে অপমান করার অভিযোগ থেকে দায়মুক্তি পেয়েছেন থাইল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রা। শুক্রবার (২২ আগস্ট) তার বিরুদ্ধে চলমান এই মামলা খারিজ করে দিয়েছেন ব্যাংককের একটি আদালত। খবর ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির।

এ সময় আদালত জানায়, যেসব তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে, তা তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে যথেষ্ট নয়। থাইল্যান্ডে রাজা ও রাজপরিবারের সদস্যদের সমালোচনা করা ফৌজদারি অপরাধ। দোষ প্রমাণিত হলে প্রভাবশালী এই রাজনীতিবিদ ১৫ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতেন।

এক দশক আগে দক্ষিণ কোরিয়ার একটি সংবাদমাধ্যমে সামরিক বাহিনীর ক্যু নিয়ে করা মন্তব্যকে কেন্দ্র তার বিরুদ্ধে রাজ পরিবারকে অবমাননার অভিযোগে এই মামলা করেছিল রাষ্ট্রপক্ষ।

