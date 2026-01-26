তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন : সালাহউদ্দিন আহমদ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কক্সবাজার-১ আসনে দলটির সংসদ সদস্য প্রার্থী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, জনাব তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন।
তিনি জিয়াউর রহমানের ছেলে, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ছেলে। জিয়াউর রহমানের রক্ত তার ধমনীতে। দেশপ্রেমিক তারেক রহমানের হাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব নিরাপদ।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে চকরিয়ার বমুবিলছড়ি ইউনিয়নের শহীদ আবদুল হামিদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কখনোই প্রকৃত রাজনৈতিক চরিত্র ছিল না উল্লেখ করে সালাহউদ্দিন আহমদ এ সময় বলেন, যারা এখনো আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাদের প্রতি অনুরোধ—আপনারা স্বাধীনতাপন্থি শক্তির সঙ্গে থাকুন। আওয়ামী লীগ কখনোই বাংলাদেশের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেনি, তারা বাংলাদেশকে ভারতের রাজ্যে পরিণত করতে চেয়েছিল। অবশেষে গণঅভ্যুত্থানের মুখে তারা পালাতে বাধ্য হয়েছে এবং নিজেদের দেশ ভারতের দিল্লিতে আশ্রয় নিয়েছে।
তিনি আরও বলেন, শেখ হাসিনা একা পালিয়ে গেলেও তার সব কর্মী দেশ ছেড়ে যেতে পারেনি। সবার তো আর দিল্লি যাওয়ার সুযোগ হয়নি, শেখ হাসিনাও সবাইকে নিয়ে যেতে পারেনি। দেশে যারা রয়ে গেছে, আমাদের অনেক ভাই-বন্ধু, যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যুক্ত ছিলেন, তারা রাজনীতি করতেই পারেন। সেটি তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।
ধর্মের উছিলায় একটি দল ভোট চায় মন্তব্য করে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, কেউ কেউ জান্নাতের বাহনা দিচ্ছে। এতে যেন কেউ বিভ্রান্ত না হয়। দেশের উন্নয়ন, নিরাপত্তার ও গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্যে তিনি ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চান।
স্থানীয় ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত এই সভায় উপজেলা ইউনিটসহ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা বক্তব্য রাখেন।