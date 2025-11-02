তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরাতে আপিল শুনানিতে এজলাসে নেপালের প্রধান বিচারপতি

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বাংলাদেশে সফররত নেপালের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ মান সিং রাউত আপিল বিভাগের বিচারকাজ প্রত্যক্ষ করেছেন।
রোববার (২ নভেম্বর) দুপুর ১২টায় নেপালের প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিসহ ৭ বিচারপতি এজলাসে বসেন।
প্রথমে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ নেপালের প্রধান বিচারপতিসহ তার সঙ্গে আগত ডেলিগেটদের পরিচয় করায়ে দিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এর পর নেপালের প্রধান বিচারপতিকে অভিবাদন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান, সুপ্রিম কোর্ট বার সভাপতি ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন।
এরপর ১২টা ২০ মিনিটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফেরাতে আপিল শুনানি শুরু হয়। এসময় বিএনপির পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল। ইন্টারভেনর হিসেবে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার এহসান আবদুল্লাহ সিদ্দিকী।
ঐতিহাসিক এ মামলার আপিল শুনানি গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনেন নেপালের প্রধান বিচারপতি।