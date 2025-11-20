তত্ত্বাবধায়ক বাতিলের পর দেশের মানুষ আর ভোটাধিকার পায়নি

সুপ্রভাত ডেস্ক »
জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেছেন, এই প্রথম কোনো একটি বিষয়ে ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যা একটি ভালো মেকানিজম।
বহুল আলোচিত নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের রায় আজ অবৈধ ঘোষণা করেছেন আপিল বিভাগ। আপিল বিভাগের এই রায়ের পর সুপ্রিম কোর্টের এনেক্স ভবনের সামনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে রুহুল কুদ্দুস কাজল এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আওয়ামী লীগ সরকার পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাতিল করেছিল। তারপর দেশের মানুষ আর ভোটাধিকারের সুযোগ পায়নি। ১৫৪ জন্য সংসদ সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিল, দিনের ভোট রাতে হয়েছিল। তবে আসন্ন নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সম্ভব হবে না, তা পরবর্তী সময়ে কার্যকর হবে।
তিনি আরও বলেন, বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের রায়টি তার ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রতিফলন ছিল, যা আমরা আইন-আদালতের ভাষায় গ্রহণ করতে পারিনি। এ কারণে আমরা রিভিউ পিটিশন ফাইল করেছি। বিএনপি মহাসচিব বিএনপির পক্ষে এ রিভিউ পিটিশনটি দায়ের করেছেন।