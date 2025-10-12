ঢাকায় এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জমায়েত আজ, আসতে পারে কর্মবিরতির ঘোষণা

সুপ্রভাত ডেস্ক »
ঢাকায় আজ বড় ধরনের জমায়েতে মিলিত হচ্ছেন দেশের বেসরকারি এমপিওভুক্ত স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীরা। সরকার ঘোষিত বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ানোকে ‘অপর্যাপ্ত ও অবাস্তব’ বলে প্রত্যাখ্যান করে তারা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে প্রতিবাদ জানাবেন।
আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, সমাবেশ থেকে মূল বেতনের ২০ শতাংশ হারে বাড়িভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বাড়ানোর দাবি না মানা হলে সন্ধ্যা নাগাদ সারাদেশে টানা কর্মবিরতির ঘোষণা আসতে পারে।
রোববার (১২ অক্টোবর) সকালে এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী বলেন, আজকের জমায়েত ও অবস্থান কর্মসূচি আমাদের পক্ষ থেকে শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। সরকারের ঘোষিত বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ানোকে আমরা যথেষ্ট ও বাস্তবসম্মত মনে করি না। সেজন্য আজ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শিক্ষক ও কর্মচারীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের দাবি পুনর্ব্যক্ত করব।
তিনি বলেন, আমরা চাই মূল বেতনের ২০ শতাংশ হারে বাড়িভাড়া এবং চিকিৎসা ভাতা বাড়ানো হোক। যদি আমাদের দাবি মেনে নেওয়া না হয়, তাহলে সারাদেশে টানা অবস্থান কর্মসূচি ও কর্মবিরতির পথে অবলম্বন করতে হবে। আজকের জমায়েত সেই প্রস্তুতির একটি সূচনা।
এর আগে, গত ১৩ আগস্ট একই দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনেই বিক্ষোভ সমাবেশ করে সংগঠনটি। তারা মূল বেতনের ২০ শতাংশ হারে বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ানোর পাশাপাশি সর্বজনীন বদলি চালুর দাবি জানিয়েছিল। সে সময় ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৪ সেপ্টেম্বর অর্ধদিবস, ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর পূর্ণদিবস কর্মবিরতি এবং বিভাগীয় শহরে শিক্ষক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।