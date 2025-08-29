ডেঙ্গু, চিকনগুনিয়া বাড়ছে, প্রতিরোধে কর্তৃপক্ষ কী ভাবছে

ডেঙ্গুর ভয়াবহ পরিস্থিতি হয়েছিল ২০২৩ সালে। যেখানে সরকারি হিসাব মোতাবেক আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ এবং ডেঙ্গুতে মৃত্যু ছিল ১ হাজার ৭০৫। ২০২৩ সালের ৯ আগস্ট পর্যন্ত মোট আক্রান্ত ছিল ৭৫ হাজার ৯৬ জন এবং মোট মৃত্যু ছিল ৩৫২। যেখানে ২০২৪ সালে মোট আক্রান্ত ছিল ৭ হাজার ৫২৩ জন এবং মোট মৃত্যু ছিল ৬২। ২০২৫ সালের ৯ আগস্ট পর্যন্ত মোট আক্রান্ত ২০২৪ সালের তিন গুণেরও বেশি, অর্থাৎ ২৩ হাজার ৭৩৫ জন এবং মৃত্যু প্রায় দ্বিগুণ, যা সংখ্যার ভিত্তিতে ৯৮।
মশা নিয়ন্ত্রণ করতে হলে সবার আগে দরকার মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করা। মশা নিয়ন্ত্রণ করতে অবশ্যই তার প্রজনন স্থল নিয়ন্ত্রণের আওতায় নিতে হবে। তার জন্য প্রজনন স্থল চিহ্নিতকরণে জন্য নিয়মিত সার্ভিল্যান্স প্রয়োজন। প্রয়োজন পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন। আমাদের দেশে এই সার্ভিল্যান্স করার কাজটি নিয়মিত সম্পাদন করতো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ডিজি হেলথের আওতাধীন কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল বা সিডিসি। এ জরিপ করা হতো প্রতি বছর তিনটি ধাপে। বর্ষাপূর্ব, বর্ষাকাল ও বর্ষাপরবর্তীকাল । অর্থাৎ বর্ষাকাল শুরুর আগে একটি জরিপ করার মাধ্যমে মশার ঘনত্ব কেমন রয়েছে তার একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা নিতে হবে এবং সেই ঘনত্ব অনুযায়ী স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে মশা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। একইভাবে বর্ষা চলাকালীন আরেকটি জরিপ পরিচালনা করতে হবে। যাতে করে বর্ষাকালে বর্ধিত মশার প্রজনন স্থলে মশকের ঘনত্ব অনুসারে নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। একই ধারাবাহিকতায় বর্ষা-পরবর্তী জরিপ করতে হবে পরবর্তী বছরের জন্য কেমন প্রস্তুতি প্রয়োজন সেটার ভিত্তি রচনার জন্য। মশক দমনের ক্ষেত্রে মশার লার্ভা ও পূর্ণাঙ্গ মশার ঘনত্ব জরিপ জরুরি । এটা যত বেশি বেশি হবে তত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হবে। কিন্তু সিডিসির অর্থায়নে এমন একটি কর্মসূচি পরিচালনা করা হতো। তা ওপি বা অপারেশনাল প্ল্যান, যা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। সেটি হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এ নিয়মিত মশক ঘনত্ব জরিপের ছন্দপতন হয়েছে। ছন্দপতন হয়েছে সিডিসির কার্যক্রমে। জানা গেছে, এর ফলে ২০২৪ সালের বর্ষা-পরবর্তী জরিপ হয়েছে ২০২৫ সালের বর্ষা পূর্ববর্তী জরিপ হিসেবে।
সমস্যা হচ্ছে ডেঙ্গু বা চিকনগুনিয়া থেমে থাকছে না। সরকারি হিসেবে বলা না হলেও এই নগরের প্রায় ঘরে ঘরে ডেঙ্গু ও চিকনগুনিয়ার রোগী পাওয়া যাচ্ছে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা যে অপ্রতুল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
ডেঙ্গু, চিকনগুনিয়া বাড়ছে, প্রতিরোধে কর্তৃপক্ষ কী ভাবছে
ডেঙ্গুর ভয়াবহ পরিস্থিতি হয়েছিল ২০২৩ সালে। যেখানে সরকারি হিসাব মোতাবেক আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ এবং ডেঙ্গুতে মৃত্যু ছিল ১ হাজার ৭০৫। ২০২৩ সালের ৯ আগস্ট পর্যন্ত মোট আক্রান্ত ছিল ৭৫ হাজার ৯৬ জন এবং মোট মৃত্যু ছিল ৩৫২। যেখানে ২০২৪ সালে মোট আক্রান্ত ছিল ৭ হাজার ৫২৩ জন এবং মোট মৃত্যু ছিল ৬২। ২০২৫ সালের ৯ আগস্ট পর্যন্ত মোট আক্রান্ত ২০২৪ সালের তিন গুণেরও বেশি, অর্থাৎ ২৩ হাজার ৭৩৫ জন এবং মৃত্যু প্রায় দ্বিগুণ, যা সংখ্যার ভিত্তিতে ৯৮।