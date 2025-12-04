ডা. জোবায়দা রহমান ঢাকায় আসছেন

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জোবায়দা রহমান লন্ডন থেকে ঢাকায় আসছেন। বৃহস্পতিবার অথবা শুক্রবার সকালে তার বাংলাদেশে পৌঁছানোর কথা রয়েছে।
বিএনপি চেয়ারপার্সন কার্যালয়ের একটি সূত্রে জানা গেছে, খালেদা জিয়ার মেডিকেল বোর্ডের একজন সদস্য ডা. জোবায়দা রহমান। তিনি সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছেন চিকিৎসকদের সঙ্গে। এখন তিনি ঢাকায় আসছেন খালেদা জিয়ার চিকিৎসার দেখভালের জন্য। তবে, আজকে রাতে তার ঢাকায় আসার কথা রয়েছে। অথবা কাল সকালে পৌঁছাতে পারেন।
ডা. জোবায়দা রহমানের আসা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিএনপির মিডিয়া সেলের অন্যতম সদস্য শায়রুল কবির খান এ বিষয়ে তার কাছে কোনো তথ্য নেই বলে জানিয়েছেন।
এদিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়াকে যুক্তরাজ্যে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
বৃহস্পতিবার দুপুরে এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।