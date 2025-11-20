জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি টার্মিনাল চুক্তি বাতিলের দাবি

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বিদেশি কোম্পানির হাতে বন্দর দেওয়া যাবে না উল্লেখ করে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি টার্মিনাল চুক্তি বাতিলের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) রাজধানীর পল্টন মোড়ে আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে এ দাবি জানানো হয়।
চট্টগ্রাম বন্দরের লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনাল ও পানগাঁও নৌ টার্মিনাল বিদেশি অপারেটরদের কাছে ইজারা দেওয়ার চুক্তির প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।
দীর্ঘমেয়াদি এবং স্পর্শকাতর এই সিদ্ধান্ত নিতে স্বল্পমেয়াদে দায়িত্বে থাকা অন্তর্বর্তী সরকার কেন তাড়াহুড়ো করলো এমন প্রশ্ন তুলে বক্তারা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার কদিন পর দায়িত্বে থাকবে না, তখন এই চুক্তি নিয়ে যদি কোনো সমস্যা তৈরি হয় তাহলে এর জবাবদিহি করবে কে? এগুলো টেন্ডারের মাধ্যমে হয়নি। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, প্রয়োজন হলে এরকম সিদ্ধান্ত জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার নেবে।
তারা বলেন, বর্তমান সরকার এমন সিদ্ধান্তে দেশবাসীর উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়েছে। নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই সরকারের মেয়াদ আর সর্বোচ্চ তিন মাস। কোনো এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা এই সরকারের কাজ নয়। খুব গোপনীয়তার মাধ্যমে এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। কেন এই গোপনীয়তা? চুক্তির প্রতিটা বিষয় মানুষের জানার অধিকার আছে। অতি গোপনীয়তা অবলম্বন করে দুই কোম্পানির কাছে সমুদ্র বন্দরকে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এগুলো আমাদের অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ লাইফ লাইন, এই টার্মিনালের সঙ্গে অর্থনীতি জড়িত। তাই অবিলম্বে এই চুক্তি বাতিল করুন।
বিক্ষোভ সমাবেশে বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, সদস্য সিকদার হারুন মাহমুদসহ সংগঠনটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন