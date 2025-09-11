জাকসু নির্বাচন: ফজিলাতুন্নেসা হলে ভোট গ্রহণ বন্ধ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের সময় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলে ভোট গ্রহণ বন্ধ রয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী শেখ সাদী হাসান মেয়েদের হলে প্রবেশ করলে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। পরে কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার কারণে ভোট গ্রহণ স্থগিত করে।
নির্বাচনে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ এনে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভোটাররা। প্রায় ২০ মিনিট বন্ধ থাকার পরে আরেক হল তাজউদ্দিন আহমেদে ভোটগ্রহণ পুনরায় চালু হয়।
প্রতিবাদ করেন ছাত্রদলের প্রার্থী, অভিযোগ করে প্রশাসন ছাত্র সংগঠনের একজন প্রার্থীকে সুবিধা দিচ্ছে এবং অতিরিক্ত ব্যালেট পেপার ছাপানো হয়েছে। অন্যদিকে, ছাত্রশিবির সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আরিফ উল্লাহ আদিব সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর আস্থা রাখার এবং জয়ের আশাবাদ প্রকাশ করেন।
এর আগে সকাল ১০টায় মীর মশাররফ হোসেন হলে ভোট প্রদান করেন শেখ সাদী হাসান ও আরিফ উল্লাহ আদিব। নির্বাচনের জন্য সকাল ৯টার দিকে ভোট কেন্দ্রগুলোতে ব্যালেট বাক্স, পেপার ও অন্যান্য সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়া হয় এবং পোলিং এজেন্টরা দায়িত্ব নিয়ে কেন্দ্রগুলো প্রস্তুত করেন। ভোটগ্রহণ বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলার কথা রয়েছে
এবারের নির্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১টি হলে ১১ হাজার ৮৯৭ জন শিক্ষার্থী তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এর মধ্যে ছাত্র ৬ হাজার ১১৫ জন এবং ছাত্রী ৫ হাজার ৭২৮ জন। ভোটগ্রহণের জন্য ২১টি কেন্দ্রে ২২৪টি বুথ স্থাপন করা হয়েছে।