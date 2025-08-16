জন্মাষ্টমী শোভাযাত্রায় চিন্ময়-র প্ল্যাকার্ড নিয়ে প্রবেশের চেষ্টা : ৬ জন আটক

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামে জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রায় চিন্ময় কৃষ্ণের প্ল্যাকার্ড হাতে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন কয়েকজন যুবক। এ সময় সেখান থেকে ৬ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ।
শনিবার (১৬ আগস্ট) চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা থেকে শুরু হওয়া শোভাযাত্রা থেকে তাদের আটক ক বিষয়টি নিশ্চিত করে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল করিম ঢাকা পোস্টকে বলেন, ‘জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রায় ৫-৬ জন যুবক চিন্ময় কৃষ্ণের প্ল্যাকার্ড হাতে প্রবেশ করতে চায়। তখন আয়োজকরা তাদের চিহ্নিত করে আমাদেরকে জানায়। পরে তাদেকরকে হেফাজতে নিয়েছি। এখন জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।’
জানা গেছে, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নগরীর আন্দরকিল্লা থেকে জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রা শুরু হয়। ব্যাপক পুলিশি পাহারায় লালদীঘি-কোতোয়ালি-নিউমার্কেট-রাইফেলস ক্লাব-নন্দনকানন-চেরাগি হয়ে আন্দরকিল্লার জে এম সেন হলে গিয়ে শোভাযাত্রাটি শেষ হয়।