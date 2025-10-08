জনদুর্ভোগ বিবেচনায় সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করলো হেফাজত

সুপ্রভাত ডেস্ক »
সড়ক দুর্ঘটনা হেফাজত ইসলামের কেন্দ্রীয় সদস্য মাওলানা সোহেল চৌধুরী নিহতের ঘটনায় সড়ক অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নিয়েছে হেফাজত ইসলাম।
বুধবার (৮ অক্টোবর) বেলা ১২টার দিকে এক ভিডিও বার্তায় অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন হেফাজত ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব নাছির উদ্দিন মুনিরী।
ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, হেফাজতের কেন্দ্রীয় নেতা সোহেল চৌধুরী গতকাল বাসচাপায় ইন্তেকাল করেছেন। এর প্রতিবাদে সংক্ষুব্ধ হেফাজতের নেতাকর্মী এবং তৌহিদী জনতা চট্টগ্রাম-রাঙামাটি ও চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি মহাসড়ক অবরোধ করেছে। জনদুর্ভোগ বিবেচনায় ও প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিশেষ অনুরোধে অবরোধ প্রত্যাহার করেছি। আমরা আশা করব এই ঘটনায় তদন্ত করে দায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনবেন।