চাক্তাইয়ের বেহাল সড়কের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পাইকারি ব্যবসা

দেশের প্রাচীন ও বৃহৎ পাইকারি বাজার চাক্তাইয়ের জৌলুশ দিনদিন কমছে। ব্যবসা- বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি সবকিছু ঢাকা থেকে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এমনিতেই চাক্তাইয়ের ব্যবসায়ীদের কোণঠাসা অবস্থা তার সঙ্গে আছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ঘন ঘন জলোচ্ছ্বাস ও অতি জোয়ারের কারণে বছরে কয়েকবার ক্ষতির মুখে পড়তে হয় তাদের। এখন সেখানে যুক্ত হয়েছে ভাঙা সড়কের বিড়ম্বনা। যদিও চাক্তাই-খাতুনগঞ্জের সড়কের অবস্থা সবসময় খারাপ থাকে। তবে এবারের টানা বৃষ্টিতে চাক্তাইয়ের সড়ক বেহাল।
মালবাহী ট্রাকগুলো খাতুনগঞ্জ থেকে চাক্তাই এলাকার রাজাখালী সড়ক, সোবহান সওদাগর সড়ক, মকবুল সওদাগর সড়ক এবং চাক্তাই নতুন ও পুরাতন সড়ক হয়ে মূল সড়কে আসে। চাক্তাই এলাকায় এসব সড়কের অবস্থা খুবই খারাপ।
সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, মধ্যম চাক্তাই এলাকায় ফইল্লার পুল (প্রথম পুল) থেকে মধ্যম চাক্তাই পুল পর্যন্ত সড়কের দুই পাশে ইট ও পিচ উঠে গেছে। মকবুল সওদাগর সড়ক ও সোবহান সওদাগর সড়কের এক পাশে কাদা ও ভাঙা। রাজাখালী সড়কের পুরোটিতেই কাদা ছড়িয়ে রয়েছে। সেখানে যানবাহন চলাচল করছে ঝুঁকি নিয়ে। এসব সড়কের পাশেই চালের অধিকাংশ আড়ত ও দোকান। দোকান ও আড়তের সামনেও কাদা জমে আছে।
চাক্তাই খালকেন্দ্রিক গড়ে ওঠা পাইকারি এই বাজারে বর্তমানে চাল, ডাল, মসলাজাতীয় পণ্যের আড়ত রয়েছে। খাতুনগঞ্জ ও আছদগঞ্জ ছাড়া শুধু চাক্তাই এলাকায় দোকান সংখ্যা আনুমানিক তিন হাজারের বেশি। এসব দোকানে এবং খাতুনগঞ্জ অংশে পণ্য আনা-নেওয়ার জন্য পাঁচটি সড়কে অন্তত দুই হাজারের কাছাকাছি ছোট-বড় যানবাহন প্রতিদিন চলাচল করে। সব মিলিয়ে অন্তত এক থেকে দেড় কিলোমিটার সড়ক খানাখন্দে ভরা।
চাক্তাই শিল্প ও ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক আহসান খালেদ গণমাধ্যমকে বলেন, সাত-আট মাস ধরে ভোগান্তি পোহাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা, বিশেষ করে মধ্যম চাক্তাই ও রাজাখালী সড়কের অবস্থা বেশি খারাপ। পাশের মকবুল সওদাগর সড়ক ও সোবহান সওদাগর সড়ক ভাঙা ও কাদায় ভরা। বাজারে অন্তত পাঁচটি সড়ক এমন। এগুলো দিয়ে খাতুনগঞ্জের যানবাহন চলাচল করে।
এক ব্যবসায়ী বলেন, আগের চাক্তাইয়ের সে ঐতিহ্য নেই। নানা সমস্যায় জর্জরিত খাতুনগঞ্জ, চাক্তাই ও আছদগঞ্জ। এর মধ্যে যোগ হয়েছে ভাঙা সড়কের ভোগান্তি। এখন আর কেউ ব্যবসায় আগ্রহ পাচ্ছে না। বাজারে রাজনৈতিক প্রভাব, চাঁদাবাজি, পরিবহন খরচ বৃদ্ধির কারণে ভোগান্তিতে অধিকাংশ ব্যবসায়ী।
সড়কগুলো দ্রুত সংস্কার করা দরকার। সে সঙ্গে এ বিষয়টি খতিয়ে দেখা উচিত কেন সড়কগুলো দ্রুত ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ে।